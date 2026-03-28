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Drones lançados contra embaixada dos EUA em Bagdá são interceptados

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AFP
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Repórter
28/03/2026 16:53

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Dois drones lançados contra a embaixada americana em Bagdá foram interceptados pela defesa antiaérea iraquiana, indicou à AFP um responsável de segurança de alto escalão, no primeiro ataque deste tipo contra a sede diplomática em dez dias.

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Segundo o responsável, os drones caíram do lado de fora da Zona Verde, um distrito isolado e ultraprotegido no centro de Bagdá, que abriga instituições estatais e missões diplomáticas.

Um segundo responsável confirmou um ataque realizado com "um drone explosivo" que foi derrubado.

O último ataque deste tipo foi registrado em 18 de março. As influentes Brigadas do Hezbollah (Kataib Hezbollah), um grupo armado iraquiano pró-Irã, decretaram depois uma trégua unilateral.

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str-ak/tgg/alv/pb/ahg/rpr

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