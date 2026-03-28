Tribunal francês decide litígio entre Cardiff e Nantes sobre morte de Emiliano Sala

A justiça francesa deve solucionar na segunda-feira (28) a disputa financeira que opõe o Cardiff City ao Nantes, sete anos após a morte do jogador argentino Emiliano Sala em um acidente aéreo.

O atacante faleceu aos 28 anos enquanto sobrevoava o Canal da Mancha para se juntar ao seu novo clube, o Cardiff City, após sua transferência acertada com o Nantes. Sala nunca teve a oportunidade de estrear por seu novo time.

Em 2023, o clube galês levou o caso ao Tribunal Comercial de Nantes, no oeste da França, buscando compensação por receitas perdidas e outros prejuízos sofridos em decorrência da morte do jogador.

Após uma decisão de 2022 do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que determinou que a transferência já estava efetivada no momento do acidente, a questão central agora gira em torno da organização daquele voo.

O Cardiff City sustenta que o FC Nantes — agindo por meio de seu agente, Willie McKay — foi o organizador do voo privado que tirou a vida do jogador.

Willie McKay "não poderia ignorar a ilegalidade do voo", afirmou Olivier Loizon, advogado do clube galês, no início de dezembro, durante suas alegações perante o Tribunal Comercial.

Segundo o advogado, o agente agiu com "negligência". "Seja qual for a causa final da queda, [Emiliano Sala] não deveria ter estado naquele voo", insistiu.

Por sua vez, os advogados do Nantes ressaltaram que os tribunais britânicos já condenaram David Henderson como o organizador do voo, por ter contratado um piloto que sabia ser inabilitado e por ter transportado um passageiro sem autorização válida.

- Prejuízo -

Além disso, o agente designado pelo FC Nantes em relação à transferência de Emiliano Sala foi Mark McKay, filho de Willie McKay, conforme apontou o advogado Jérôme Marsaudon. "Ele estava apenas auxiliando o filho, dada a sua vasta experiência", acrescentou.

Os representantes legais do clube francês denunciaram, perante o tribunal, a "crueldade judicial" do Cardiff City, acusando o clube galês de ter "instrumentalizado" a morte do jogador.

Após uma análise realizada por um perito designado pelo Cardiff City, o clube galês estimou seus prejuízos em mais de 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 728 milhões na cotação atual).

O perito explicou ao tribunal comercial que levou em consideração em seus cálculos o rebaixamento do Cardiff da primeira para a segunda divisão inglesa, entre outros fatores.

Durante a audiência, os advogados do FC Nantes rejeitaram esses valores "fantasmas" e estão exigindo um milhão de euros (R$ 6 milhões) do Cardiff City a título de indenização por danos morais.

Ao serem contactadas pela AFP, nenhuma das partes quis comentar antes da sentença.

Em 2023, o Tribunal de Futebol da Fifa ordenou que o Cardiff pagasse ao Nantes o saldo restante da taxa de transferência do jogador argentino, ou seja, aproximadamente 11 milhões de euros (R$ 66,7 milhões) de um total de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões).

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