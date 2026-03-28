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Manifestantes protestam contra o avanço da extrema direita no Reino Unido

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Repórter
28/03/2026 12:33

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Milhares de pessoas protestaram no centro de Londres neste sábado (28) contra a extrema direita, seis meses após o Reino Unido registrar uma das suas maiores manifestações de extrema direita e a poucas semanas de eleições locais decisivas.

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Organizada por centenas de grupos — incluindo sindicatos, associações de combate ao racismo e entidades representativas muçulmanas —, a marcha "Together Alliance" (Aliança Juntos) foi apresentada como a maior manifestação contra a extrema direita na história do Reino Unido. 

Os manifestantes, que exibiam cartazes com frases como "não ao racismo" e "eles não podem nos dividir", se reuniram nas imediações de Marble Arch antes de iniciar a caminhada até Whitehall, perto do Parlamento britânico, para um comício. 

Uma passeata separada em apoio à Palestina deveria confluir com a manifestação principal, que parece ter atraído pessoas de todas as idades de todo o país.

"Existe um clima global tóxico e o Reino Unido não está lutando contra isso", declarou à AFP a estudante Emily Roth, de 23 anos.

"Vemos incidentes racistas todos os dias e não estão sendo enfrentados. O governo está obcecado com a imigração, mas esse não é o nosso maior problema", insistiu. 

A Polícia Metropolitana de Londres afirmou antes do evento que haveria uma "presença policial significativa" para garantir que os protestos acontecessem de forma segura e legal. Nenhuma contramanifestação de extrema direita foi anunciada.

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jj/mab/ahg/fp

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