Líbano: mais de 50 trabalhadores da saúde morreram na guerra Israel-Hezbollah

O ministro da Saúde do Líbano, Rakan Nassereddine, afirmou neste sábado (28) que 46 socorristas e outros cinco profissionais de saúde morreram em ataques israelenses desde o início da guerra entre Israel e o grupo pró-iraniano Hezbollah, há quase um mês.

Nassereddine disse, em uma entrevista coletiva, que o balanço de vítimas inclui "46 paramédicos e cinco profissionais da saúde, incluindo nove novos paramédicos mártires hoje", sábado.

O ministro disse que entre os nove trabalhadores mortos neste sábado, no sul do Líbano, estavam quatro integrantes do Comitê Islâmico de Saúde do Hezbollah, que foram alvos de ataques israelenses quando participavam de missões de resgate, e cinco dos 'Escoteiros Risala', do movimento Amal, aliado do Hezbollah, que também estavam de plantão.

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