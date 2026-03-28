Presidente do Irã elogia Paquistão por esforços de mediação para deter guerra

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, elogiou neste sábado (28) os esforços de mediação do Paquistão para interromper a guerra com os Estados Unidos e Israel.

Em uma conversa telefônica com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, Pezeshkian "agradeceu ao Paquistão por seus esforços de mediação para deter a agressão contra a República Islâmica", segundo a Presidência.

A ligação ocorreu antes de uma reunião prevista para domingo em Islamabad entre os ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Egito e Turquia para organizar negociações sobre a guerra no Oriente Médio.

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