Presidente do Irã elogia Paquistão por esforços de mediação para deter guerra
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O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, elogiou neste sábado (28) os esforços de mediação do Paquistão para interromper a guerra com os Estados Unidos e Israel.
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Em uma conversa telefônica com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, Pezeshkian "agradeceu ao Paquistão por seus esforços de mediação para deter a agressão contra a República Islâmica", segundo a Presidência.
A ligação ocorreu antes de uma reunião prevista para domingo em Islamabad entre os ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Egito e Turquia para organizar negociações sobre a guerra no Oriente Médio.
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