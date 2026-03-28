Assine
overlay
Início Internacional
Fonte militar diz que três jornalistas libaneses morreram em ataque israelense

Publicidade
Carregando...
AFP
Repórter
28/03/2026 09:04

compartilhe

SIGA

Três jornalistas libaneses, incluindo um correspondente de um veículo de comunicação vinculado ao Hezbollah, morreram neste sábado (28) em um ataque israelense que atingiu o veículo em que viajavam no sul do Líbano, informou uma fonte militar à AFP. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a fonte, os jornalistas mortos são Al Shuaib, do canal Al Manar, afiliado ao Hezbollah, e Fátima Fatuni, do canal Al Mayadeen, considerado próximo ao movimento pró-iraniano, além do irmão desta, que era cinegrafista. 

Os canais Al Mayadeen e Al Manar confirmaram as mortes dos jornalistas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-mby/dc/dcp/mab/dbh/fp

guerra israel libano midia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay