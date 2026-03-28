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Ataques deixam quatro mortos na Ucrânia e na Rússia

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Repórter
28/03/2026 08:16

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Ataques russos contra a Ucrânia deixaram três mortos na madrugada deste sábado (28), enquanto um bombardeio lançado por Kiev matou uma criança na Rússia, informaram as autoridades locais.

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No sul da Ucrânia, em Odessa, uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas, incluindo um menor de idade, em ataques que atingiram uma maternidade e um bairro residencial, entre outros locais, segundo o comandante da administração militar da região, Sergii Lissak. 

Mais ao norte, dois homens morreram e dois ficaram feridos em Krivii Rih, segundo o comandante militar local, Oleksandr Ganzha. 

Na Rússia, um ataque com drones ucranianos matou uma criança e deixou seus pais gravemente feridos em uma residência em Yaroslavl, ao norte de Moscou, segundo o governo local.

Desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, a Rússia ataca diariamente a Ucrânia, o que provoca vítimas civis com frequência.

Kiev também intensificou os ataques contra a Rússia, em um raio cada vez mais amplo.

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bur/phs/gmo/arm/mcd/fp

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