Ataques deixam quatro mortos na Ucrânia e na Rússia

Ataques russos contra a Ucrânia deixaram três mortos na madrugada deste sábado (28), enquanto um bombardeio lançado por Kiev matou uma criança na Rússia, informaram as autoridades locais.

No sul da Ucrânia, em Odessa, uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas, incluindo um menor de idade, em ataques que atingiram uma maternidade e um bairro residencial, entre outros locais, segundo o comandante da administração militar da região, Sergii Lissak.

Mais ao norte, dois homens morreram e dois ficaram feridos em Krivii Rih, segundo o comandante militar local, Oleksandr Ganzha.

Na Rússia, um ataque com drones ucranianos matou uma criança e deixou seus pais gravemente feridos em uma residência em Yaroslavl, ao norte de Moscou, segundo o governo local.

Desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, a Rússia ataca diariamente a Ucrânia, o que provoca vítimas civis com frequência.

Kiev também intensificou os ataques contra a Rússia, em um raio cada vez mais amplo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/phs/gmo/arm/mcd/fp