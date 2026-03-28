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Kimi Antonelli conquista pole position em Suzuka; Bortoleto é 9º

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Repórter
28/03/2026 04:51

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O jovem piloto italiano Kimi Antonelli garantiu a pole position para o Grande Prêmio do Japão neste sábado (28), no Circuito de Suzuka, terminando à frente de seu companheiro de equipe George Russell e confirmando o domínio da Mercedes neste início de campeonato.

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Esta é a segunda ocasião consecutiva em que Antonelli largará da ponta do grid, duas semanas após se tornar o piloto mais jovem da história a conquistar uma pole position, na China. 

Atrás dos dois pilotos da Mercedes ficaram o australiano Oscar Piastri (McLaren) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), enquanto o holandês Max Verstappen (Red Bull) terminou fora do top 10 e vai largar em 11º.

O brasileiro Gabriel Bortoleto fechou a classificação em nono lugar.

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amk/mcd/arm/dbh/aam

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