Kimi Antonelli conquista pole position em Suzuka; Bortoleto é 9º

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli garantiu a pole position para o Grande Prêmio do Japão neste sábado (28), no Circuito de Suzuka, terminando à frente de seu companheiro de equipe George Russell e confirmando o domínio da Mercedes neste início de campeonato.

Esta é a segunda ocasião consecutiva em que Antonelli largará da ponta do grid, duas semanas após se tornar o piloto mais jovem da história a conquistar uma pole position, na China.

Atrás dos dois pilotos da Mercedes ficaram o australiano Oscar Piastri (McLaren) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), enquanto o holandês Max Verstappen (Red Bull) terminou fora do top 10 e vai largar em 11º.

O brasileiro Gabriel Bortoleto fechou a classificação em nono lugar.

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