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Met inaugura neste domingo maior exposição sobre Rafael nos EUA

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Repórter
27/03/2026 23:55

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Leonardo da Vinci, Michelangelo e, agora, Rafael: o prestigiado Metropolitan Museum of Art (Met) de Nova York vai dedicar uma retrospectiva ao terceiro dos grandes mestres do Renascimento italiano.

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A exposição, que será inaugurada no próximo domingo (29), segue a trajetória de Raffaello di Giovanni Santi desde a sua Urbino natal até a corte papal, em Roma, antes da sua morte, em 1520, aos 37 anos. Ela inclui a primeira pintura que ele concluiu sozinho, além de tapeçarias desenhadas para a Capela Sistina.

A especialista Carmen Bambach fez a curadoria de 175 trabalhos de Rafael para a primeira grande exposição dedicada ao pintor nos Estados Unidos. "Se olharmos apenas para suas pinturas, vemos essa beleza suprema, sublime e perfeita", disse à AFP.

Ao colocá-las ao lado dos esboços, os visitantes poderão compreender melhor o processo criativo de Rafael. "São muito íntimos. Parece realmente que estamos olhando por cima de seu ombro e vendo ele experimentar coisas", descreveu a especialista.

As figuras humanas retratadas por Rafael serviram como "modelo durante 300 anos” para gerações de artistas. “É através desses desenhos que vemos como ele pensa, que vemos que é um artista que trabalha muito duro, que é muito disciplinado, um artista que calcula cada aspecto de suas composições”, observou Carmen.

A atriz Isabella Rossellini emprestou sua voz para o audioguia da exposição "Rafael: Poesia Sublime", que reúne trabalhos de museus de todo o mundo e que poderá ser visitada até o próximo dia 28 de junho.

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pel/bjt/msp/lb/lb

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