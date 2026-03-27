Wirtz brilha na vitória da Alemanha sobre a Suíça (4-3) em amistoso eletrizante

Com dois gols e duas assistências, o meio-campista Florian Wirtz, do Liverpool, foi o destaque da seleção alemã na vitória por 4 a 3 sobre a Suíça em amistoso preparatório para a Copa do Mundo disputado nesta sexta-feira (27), na Basileia.

Os suíços ficaram duas vezes à frente no placar, marcando com Dan Ndoye (17', 1 a 0) e Breel Embolo (41', 2 a 1). Em ambas as ocasiões, a Alemanha empatou com gols de Jonathan Tah (26', 1 a 1) e Serge Gnabry (45'+2, 2 a 2).

Apesar de um primeiro tempo sólido, Wirtz guardou o seu melhor para o depois do intervalo, marcando um gol espetacular no ângulo, de fora da área, que colocou a Alemanha em vantagem pela primeira vez na partida (61').

"Eu estaria mentindo se dissesse que mirei ali no primeiro gol. Mas eu queria, sim, acertar o alvo", disse o jogador dos 'Reds' à emissora alemã RTL. "Mas se a bola entra desse jeito, eu aceito feliz", acrescentou.

No entanto, a beleza do gol não foi suficiente para selar a partida, e Joel Monteiro, uma das dez substituições da Suíça durante o segundo tempo, deixou tudo igual mais uma vez (79').

Na reta final, Wirtz deu a última palavra com mais um gol, outro belo chute da entrada da área (85'), que garantiu a vitória para os comandados de Julian Nagelsmann, apesar da fragilidade defensiva da equipe.

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