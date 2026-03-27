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Oyarzabal comanda vitória da Espanha sobre a Sérvia (3-0) em amistoso

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Repórter
27/03/2026 20:19

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No dia em que deveria enfrentar a Argentina na Finalíssima, a Espanha garantiu uma sólida vitória por 3 a 0 sobre a Sérvia em amistoso disputado nesta sexta-feira (27), em Villarreal, comandada pelo atacante Mikel Oyarzabal.

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Oyarzabal encaminhou a vitória da 'La Roja' com seus dois gols no primeiro tempo (16' e 44'), antes do estreante Víctor Muñoz fechar o placar na etapa complementar (72').

Este foi o quinto jogo consecutivo da seleção espanhola em que o atacante da Real Sociedad balança as redes.

"Nunca teria imaginado estar em um lugar como este, mas a gente sempre quer mais. Acima de tudo, fico feliz se meus gols ajudarem o time a vencer; quero ajudar com gols, ou de qualquer maneira que me couber", declarou o artilheiro da noite.

O técnico da Espanha, Luis De la Fuente elogiou o poderio ofensivo da equipe

"Somos privilegiados. Não faltam artilheiros na Espanha, com certeza não", declarou De La Fuente na entrevista coletiva após a partida.

Na próxima terça-feira, a seleção espanhola tem mais um amistoso, contra o Egito, em Barcelona.

A atual campeã europeia está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026 junto com Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

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dr/dam/cb

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