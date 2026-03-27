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Múltiplas explosões sacodem Teerã, segundo correspondente da AFP

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Repórter
27/03/2026 19:35

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Múltiplas explosões sacudiram Teerã neste sábado (28) por volta de 1h da madrugada (18h30 de sexta-feira em Brasília), constatou um jornalista da AFP, quando a guerra no Irã completa um mês. 

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Após as intensas detonações, uma coluna de fumaça preta se elevou em direção ao céu na zona leste da capital iraniana, observou o correspondente.

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bur-apz/thm/ad/rpr

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