Múltiplas explosões sacodem Teerã, segundo correspondente da AFP
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Múltiplas explosões sacudiram Teerã neste sábado (28) por volta de 1h da madrugada (18h30 de sexta-feira em Brasília), constatou um jornalista da AFP, quando a guerra no Irã completa um mês.
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Após as intensas detonações, uma coluna de fumaça preta se elevou em direção ao céu na zona leste da capital iraniana, observou o correspondente.
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