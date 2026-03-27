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Sem estrelas em campo, Holanda vence Noruega (2-1) de virada em amistoso

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Repórter
27/03/2026 19:25

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A Holanda venceu a Noruega por 2 a 1 nesta sexta-feira (27), em Amsterdã, em amistoso em que ambas as seleções estiveram sem seus principais jogadores principais, como Erling Haaland no caso dos noruegueses, mas que serviu como preparação para a Copa do Mundo de 2026.

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A 'Oranje' não pôde contar com Memphis Depay nem Frenkie De Jong, ambos lesionados, enquanto os nórdicos foram a campo sem Martin Odegaard, que vem sofrendo com problemas físicos nas últimas semanas, e sem o artilheiro Haaland, poupado.

Foram os visitantes que abriram o placar, graças a uma bela jogada individual de Andreas Schjeldrup, que driblou Denzel Dumfries e finalizou com categoria no canto esquerdo do goleiro Bart Verbruggen (24').

Os holandeses reagiram rapidamente e empataram com um gol de cabeça do zagueiro Virgil van Dijk (35').

No segundo tempo, Tijjani Reijnders (51') fez o gol da vitória dos donos da casa.

Um jovem de 20 anos quem roubou a cena na Johan Cruyff Arena: Kees Smit, que foi eleito o melhor jogador da Eurocopa Sub-19 de 2025, estreou pela seleção holandesa, dando mais um passo em sua evolução.

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bnl/dam/dr/cb

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