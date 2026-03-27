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Jiri Lehecka vence Arthur Fils e vai pela 1ª vez à final do Masters 1000 de Miami

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Repórter
27/03/2026 18:39

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O tenista tcheco Jiri Lehecka venceu o francês Arthur Fils nesta sexta-feira (27) e se classificou para a final do Masters 1000 de Miami pela primeira vez na carreira.

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Lehecka, número 22 no ranking da ATP, superou Fils (N.31) por 2 sets a 0, com um duplo 6-2, em apenas uma hora e 15 minutos.

"A sensação é ótima. É, sem dúvida, algo em que venho trabalhando ao longo de todo o ano e de toda a pré-temporada", disse o tcheco de 24 anos, que não cedeu um único break point na partida.

"Eu tinha muita confiança no meu jogo e no trabalho que realizei. Não importava quando, eu sabia que aconteceria, e hoje foi um bom exemplo de como quero jogar", afirmou.

Além da excelente fase atual, Lehecka também se beneficiou do desgaste físico de Fils, que nas quartas de final, há dois dias, batalhou por quase três horas contra o americano Tommy Paul, salvando quatro match points consecutivos no tie-break decisivo, antes de se classificar pela primeira vez para uma semifinal de Masters 1000.

Mais tarde, o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, lutará com o alemão Alexander Zverev (N.4) por uma vaga na decisão contra Lehecka, que será disputada no próximo domingo.

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gbv/ma/cb

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