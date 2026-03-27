Assine
overlay
Início Internacional
ONU lança grupo de trabalho para ajudar trânsito de fertilizantes pelo Estreito de Ormuz

Publicidade
Carregando...
AFP
Repórter
27/03/2026 18:17

compartilhe

SIGA

O secretário-geral da ONU, António Guterres, implementou um grupo de trabalho para ajudar a garantir a passagem de fertilizantes pelo Estreito de Ormuz, anunciou seu porta-voz nesta sexta-feira (27).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Enquanto o conflito no Oriente Médio se desenvolve e ameaça se intensificar, as interrupções do tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz podem gerar efeitos em cadeia que vão afetar as necessidades humanitárias e a produção agrícola nos próximos meses", disse Stephane Dujarric.

Uma "ação imediata é essencial para mitigar essas consequências", acrescentou.

O "grupo de trabalho especializado" ficará encarregado de "desenvolver e propor mecanismos técnicos" que "facilitem o comércio de fertilizantes, incluindo a circulação das matérias-primas relacionadas" através do estreito.

O grupo inclui representantes de diferentes agências internacionais e vai trabalhar "em estreita consulta" com Estados-membros relevantes da ONU.

Dujarric destacou que o secretário-geral havia conversado recentemente por telefone com funcionários de Irã, Estados Unidos, Paquistão, Egito e Bahrein.

A criação do grupo de trabalho coincide com o início da temporada de semeadura -- que requer o uso de fertilizantes -- em muitas das principais regiões agrícolas do mundo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

abd/bdx/pnb/msp/cjc/mr/rpr

Tópicos relacionados:

agricultura eua fertilizantes guerra ira israel onu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
