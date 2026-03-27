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EUA espera que Israel tome medidas contra violência dos colonos

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Repórter
27/03/2026 17:55

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse nesta sexta-feira (27) que espera que Israel tome medidas contra o aumento da violência dos colonos sobre palestinos na Cisjordânia.

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"Estamos preocupados", declarou Rubio aos jornalistas em Paris após uma reunião do G7.

"Acredito que o governo israelense também esteja preocupado" e "fará algo a respeito", acrescentou.

Contudo, o chefe da diplomacia americana se recusou a esclarecer se os Estados Unidos estão pressionando Israel pela violência, que se intensificou depois que os ataques americanos e israelenses contra o Irã desencadearam uma guerra em toda a região.

O presidente Donald Trump levantou as sanções americanas sobre os colonos extremistas após assumir o cargo no ano passado.

Diplomatas de 13 países europeus e do Canadá condenaram recentemente os ataques e afirmaram que as tentativas violentas de se apoderar de terras palestinas "têm que acabar".

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sct/ah/jhb/erl/pb/rpr

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