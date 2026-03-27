África do Sul empata com Panamá (1-1) em amistoso preparatório para Copa

África do Sul e Panamá empataram em 1 a 1 em amistoso nesta sexta-feira (27) em Durban, onde os sul-africanos tiveram uma boa atuação, mas desperdiçaram várias oportunidades de gol, a pouco mais de dois meses de enfrentarem o México no jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026.

Os gols do jogo no estádio Moses Mabhida foram marcados por Édgar Bárcenas (23') para o Panamá e Oswin Appollis (48') para os 'Bafana Bafana', que tiveram como principal arma o atacante Lyle Foster, do Burnley.

Ambas as equipes, que voltarão a se enfrentar na próxima terça-feira na Cidade do Cabo, estão se preparando para o Mundial deste ano, onde a África do Sul estreia no dia 11 de junho no Estádio Azteca contra os mexicanos e o Panamá começa sua campanha no dia 17 contra Gana no BMO Field, em Toronto, no Canadá.

"Tivemos oito ou nove chances, jogamos um bom futebol, com boas combinações, tudo foi bom", exceto pelo gol sofrido, disse o técnico da seleção sul-africana, o belga Hugo Broos.

No primeiro tempo, os 'Bafana Bafana' tiveram o controle da partida e várias oportunidades para marcar, principalmente com Foster e Tshepang Moremi.

No entanto, foi o Panamá quem abriu o placar com um chute forte de Bárcenas, aproveitando bola mal afastada pela defesa dos donos da casa.

No segundo tempo, a África do Sul, com um futebol mais físico, foi recompensada com o gol de empate de Appollis e teve várias chances em jogadas de bola parada para virar o placar, mas não aproveitou.

"Fizemos o nosso melhor. A viagem foi muito longa e vários jogadores sofreram com o 'jet lag'. Poderíamos ter feito muito melhor", afirmou o técnico do Panamá, o hispano-dinamarquês Thomas Christiansen.

- Escalações:

África do Sul: Ronwen Williams - Khuliso Mudau, Ime Okon, Khulumani Ndamane, Aubrey Modiba, Teboho Mokoena (Thalente Mbatha, 71') - Sphephelo Sithole (Jayden Adams, 60'), Themba Zwane (Relebohile, Mofokeng, 60') Oswin Appollis - Lyle Foster (Evidence Makgopa, 71') e Tshepang Moremi. Técnico: Hugo Broos

Panamá: Luis Mejía (Orlando Mosquera, 42') - César Blackman, José Córdoba, Martín Krug (Aníbal Godoy, 66'), Roderick Miller, Éric Davis (Jorge Gutiérrez, 46') - Cristian Martínez, Édgar Bárcenas, Carlos Harvey, César Yanis - Cecilio Waterman (José Fajardo, 65'). Técnico: Thomas Christiansen.

Árbitro: Thabang Ketshabile (Botswana)

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