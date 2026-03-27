Grupo pró-Irã hackeia e-mail do diretor do FBI, segundo imprensa dos EUA

Um grupo de hackers vinculado ao Irã acessou uma conta de e-mail do diretor do FBI, Kash Patel, e publicou na internet fotos pessoais e outros materiais, noticiaram veículos de comunicação americanos nesta sexta-feira (23).

A CNN e outros veículos indicaram, com base em fontes próximas ao caso, que o ataque ao e-mail de Patel foi reivindicado pelo Handala Hack Team, um grupo de cibercriminosos pró-Irã.

Segundo a CNN, os e-mails roubados incluem correspondências pessoais, comerciais e de viagens, e parecem datar de 2011 a 2022, antes de Patel ser nomeado diretor do FBI pelo presidente Donald Trump.

O FBI (polícia federal americana) e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não responderam imediatamente a um pedido de comentários.

O Handala reivindicou a invasão ao e-mail de Patel nas redes sociais, afirmando que se tratava de uma resposta à apreensão pelo FBI de nomes de domínio que lhe pertenciam.

O FBI e o Departamento de Justiça anunciaram há uma semana a apreensão de quatro domínios de sites que supostamente eram utilizados por hackers vinculados ao Ministério da Inteligência e Segurança do Irã. Entre os domínios apreendidos havia dois que supostamente eram usados pelo Handala.

Os sites eram utilizados para "operações psicológicas dirigidas contra adversários do regime", publicar dados roubados e "pedir o assassinato de jornalistas, dissidentes do regime e cidadãos israelenses", informou então o Departamento de Justiça.

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