Raphinha e Wesley estão fora de amistoso contra Croácia por lesão

O atacante Raphinha e o lateral-direito Wesley, lesionados, vão desfalcar a Seleção Brasileira no amistoso contra a Croácia na semana que vem, anunciou a CBF nesta sexta-feira (27).

Raphinha, do Barcelona, e Wesley, da Roma, foram titulares na derrota do Brasil para a França por 2 a 1 em jogo preparatório para a Copa do Mundo na quinta-feira.

"Ambos sentiram dores na região posterior da coxa direita", explicou a CBF em comunicado. "Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares", acrescenta a nota, sem dar detalhes sobre as condições de ambos, cujos clubes estão entrando na reta final da temporada 2025/2026.

Raphinha tem 11 gols e três assistências em 20 jogos pelo Barcelona no Campeonato Espanhol, que o time catalão lidera. Na Liga dos Campeões, onde o Barça vai enfrentar o Atlético de Madrid nas quartas de final em abril, o brasileiro marcou três vezes.

Já Wesley é peça fundamental na Roma, com 26 jogos no Campeonato Italiano, em que os 'giallorossi' ocupam a sexta posição.

Na partida contra a França, em Foxborough, Massachusetts, Raphinha foi substituído por Luiz Henrique no intervalo, enquanto Wesley deu lugar a Ibáñez na metade do segundo tempo.

Na noite de quinta-feira, o técnico da Seleção, o italiano Carlo Ancelotti, convocou Vitor Reis, zagueiro de 20 anos do Girona, da Espanha.

O amistoso entre Brasil e Croácia será disputado na próxima terça-feira em Orlando, na Flórida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/app/ma/cb