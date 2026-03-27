ONG salvadorenha denuncia morte de 500 prisioneiros durante a guerra anti-gangues de Bukele
compartilheSIGA
Um total de 500 presos morreram nos quatro anos, completados nesta sexta-feira (27), desde o início da guerra contra as gangues em El Salvador, segundo um relatório da ONG Socorro Jurídico Humanitário (SJH).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Desde 27 de março de 2022, Bukele mantém um regime de estado de exceção, durante o qual 91 mil pessoas foram detidas sem mandado judicial, o que, segundo organizações de direitos humanos, levou a graves violações dos direitos humanos.
"Desde o início das prisões em massa", houve um "aumento no número de mortes" nas prisões, e "foram compiladas informações sobre 500" mortes, das quais 94% "não eram membros de gangues", afirma o relatório.
A ONG, que baseia seu relatório em depoimentos de familiares e acesso a fontes não oficiais, critica a falta de informações do governo.
Este relatório constatou que quase um terço das mortes ocorreu por falta de atendimento médico e 30% resultaram em "mortes violentas". Na maioria dos casos, não foi possível determinar uma causa específica.
A SJH afirmou que apenas em alguns casos foi realizada uma inspeção policial adequada, apesar da presença de corpos com "sinais de violência". Também condenou a negação de medicamentos e assistência médica a presos com diabetes e outras doenças, classificando-a como "tortura e tratamento desumano".
"Esses atos constituem práticas generalizadas e sistemáticas contra a população civil sob custódia do Estado", que "se enquadram na definição de crimes contra a humanidade", declarou a organização.
Bukele goza de popularidade por ter reduzido os homicídios a níveis historicamente baixos em seu país e desmantelado as gangues Mara Salvatrucha e Barrio 18, declaradas organizações terroristas pelos Estados Unidos e por El Salvador.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
cmm/mis/cjc/aa