Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

ONG salvadorenha denuncia morte de 500 prisioneiros durante a guerra anti-gangues de Bukele

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/03/2026 15:41

compartilhe

SIGA

Um total de 500 presos morreram nos quatro anos, completados nesta sexta-feira (27), desde o início da guerra contra as gangues em El Salvador, segundo um relatório da ONG Socorro Jurídico Humanitário (SJH). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Desde 27 de março de 2022, Bukele mantém um regime de estado de exceção, durante o qual 91 mil pessoas foram detidas sem mandado judicial, o que, segundo organizações de direitos humanos, levou a graves violações dos direitos humanos. 

"Desde o início das prisões em massa", houve um "aumento no número de mortes" nas prisões, e "foram compiladas informações sobre 500" mortes, das quais 94% "não eram membros de gangues", afirma o relatório. 

A ONG, que baseia seu relatório em depoimentos de familiares e acesso a fontes não oficiais, critica a falta de informações do governo. 

Este relatório constatou que quase um terço das mortes ocorreu por falta de atendimento médico e 30% resultaram em "mortes violentas". Na maioria dos casos, não foi possível determinar uma causa específica. 

A SJH afirmou que apenas em alguns casos foi realizada uma inspeção policial adequada, apesar da presença de corpos com "sinais de violência". Também condenou a negação de medicamentos e assistência médica a presos com diabetes e outras doenças, classificando-a como "tortura e tratamento desumano". 

"Esses atos constituem práticas generalizadas e sistemáticas contra a população civil sob custódia do Estado", que "se enquadram na definição de crimes contra a humanidade", declarou a organização. 

Bukele goza de popularidade por ter reduzido os homicídios a níveis historicamente baixos em seu país e desmantelado as gangues Mara Salvatrucha e Barrio 18, declaradas organizações terroristas pelos Estados Unidos e por El Salvador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cmm/mis/cjc/aa

Tópicos relacionados:

direitos el-salvador gangues

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay