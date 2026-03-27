Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rubio acusou Zelensky de mentir sobre as condições impostas pelos EUA para fornecer garantias de segurança

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/03/2026 15:31

compartilhe

SIGA

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, acusou nesta sexta-feira (27) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de mentir sobre as exigências de Washington por garantias de segurança. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em uma entrevista, Zelensky afirmou que os Estados Unidos estavam pressionando a Ucrânia a ceder a região leste do Donbass à Rússia antes de concordar com quaisquer garantias de segurança pós-guerra. 

"Isso é mentira", disse Rubio a repórteres em Paris, quando questionado sobre as declarações de Zelensky. 

"Eu o vi dizer isso, e é lamentável que ele tenha dito, porque ele sabe que não é verdade", disse Rubio após uma reunião do G7. 

"O que lhe disseram é óbvio: as garantias de segurança não entrarão em vigor até o fim da guerra", afirmou. 

"Isso não estava condicionado à entrega de território", acrescentou. "Não sei por que ele diz essas coisas. Não é verdade", assegurou Rubio. 

Rubio, um ex-senador linha-dura, tem sido visto como mais favorável à causa ucraniana do que outros no círculo íntimo do presidente Donald Trump. 

Em uma cena que viralizou em fevereiro, Rubio estava sentado de cabeça baixa no Salão Oval enquanto Trump e o vice-presidente JD Vance repreendiam Zelensky duramente, dizendo que ele era ingrato pela ajuda americana. 

Trump voltou a criticar Zelensky recentemente, dizendo que ele precisa fazer concessões e o comparou ao presidente russo, Vladimir Putin. 

Rubio afirmou que os Estados Unidos estavam dispostos a redirecionar a ajuda para a Ucrânia após o ataque conjunto dos EUA e de Israel ao Irã. 

"Se precisarmos de algo para os Estados Unidos e for algo americano, vamos priorizar os interesses americanos", disse ele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sct-bb/ahg/pb/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua guerra russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay