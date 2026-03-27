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Novo estádio do Inter Miami terá arquibancada com nome de Messi

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Repórter
27/03/2026 15:31

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Uma das arquibancadas do novo estádio do Inter Miami, que será inaugurado no início de abril, levará o nome do astro e capitão da equipe, o craque argentino Lionel Messi, anunciou o clube nesta sexta-feira (27).

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O estádio, batizado como Nu Stadium e com capacidade para 26.700 espectadores, abrirá suas portas no dia 4 de abril em um jogo do time de Miami contra o Austin FC pela MLS.

A Tribuna Leo Messi ficará no setor Leste, da seção 117 à 121 no anel inferior e da 217 à 223 no superior.

Seus ocupantes terão "experiências especiais e surpresas preparadas para fazer desta seção um espaço verdadeiramente único e histórico", segundo o Inter Miami.

De acordo com o clube da Flórida, Messi será "o primeiro atleta do mundo a jogar regularmente como mandante em um estádio com uma arquibancada em sua homenagem".

"Tradicionalmente, as homenagens olham para o passado. São construídas a partir da nostalgia. Da memória. Esta é diferente. Esta nasce do presente. Do que está acontecendo agora mesmo. Do que se sente toda vez que Leo entra em campo", destacou o Inter Miami.

"Reconhecer alguém nem sempre significa encerrar um capítulo. Às vezes, trata-se de compreender que você está testemunhando algo único", acrescentou o clube sobre seu capitão, que renovou contrato até 2028.

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gbv/ma/cb

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