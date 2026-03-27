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G7 pede fim imediato de ataques contra alvos civis no Oriente Médio

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Repórter
27/03/2026 14:55

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Os ministros das Relações Exteriores do G7, reunidos perto de Paris, publicaram nesta sexta-feira (27), em um comunicado conjunto, um apelo ao “cessar imediato dos ataques contra a população e as infraestruturas civis” no Oriente Médio.

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“Não pode haver qualquer justificativa para o ataque deliberado contra civis em situações de conflito armado, nem para os ataques contra instalações diplomáticas”, prossegue o texto.

Eles também reafirmaram “a necessidade absoluta de restabelecer de forma permanente a liberdade de navegação livre e segura no Estreito de Ormuz”.

O ministro francês, Jean Noël Barrot, afirmou que existe um consenso “muito amplo no seio da comunidade internacional para preservar um bem comum como a liberdade de navegação”, durante coletiva de imprensa ao fim da reunião.

Está fora de questão “a possibilidade de viver em um mundo em que as águas internacionais estejam fechadas à navegação”, acrescentou Barrot, que presidiu esse encontro de dois dias realizado nos arredores de Paris.

A reunião foi amplamente centrada na guerra no Oriente Médio e em suas repercussões econômicas ligadas à quase paralisação do Estreito de Ormuz por parte do Irã.

Outro tema tratado foi a Ucrânia. “Estamos decididos a continuar apoiando a Ucrânia em sua resistência contra o invasor”, declarou Barrot.

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bur/mz/rh/pb/dbh/mab/pb/ic

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