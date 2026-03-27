Djokovic não vai disputar Masters 1000 de Monte Carlo; Monfils e Kouamé são convidados

O tenista sérvio Novak Djokovic não vai disputar o Masters 1000 de Monte Carlo, anunciou nesta sexta-feira (27) a organização do torneio, que dará convites ao veterano francês Gaël Monfils e seu compatriota Moïse Kouamé, de 17 anos.

"Novak Djokovic desistiu do torneio", informou a conta oficial do evento no Instagram (5 a 12 de abril), sem dar o motivo da ausência.

Atual número 3 do mundo, Djokovic foi campeão duas vezes do Masters 1000 de Monte Carlo, que tradicionalmente abre na Europa a temporada de saibro, que tem como ápice o torneio de Roland Garros (24 de maio - 7 de junho), onde o sérvio de 38 anos vai buscar seu 25º título de Grand Slam.

Finalista do Aberto da Austrália em janeiro, 'Nole' vem de eliminação nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells para o britânico Jack Draper.

Em seguida, desistiu do Masters 1000 de Miami devido a uma lesão no ombro direito.

Segundo o site da ATP, Djokovic deve retornar no Masters 1000 de Madri (22 de abril s 3 de maio).

A organização de Monte Carlo concedeu convites a Monfils e Kouamé: o primeiro, aos 29 anos, vive sua última temporada no circuito.

O ex-número 6 do mundo, atualmente 153º, é um os poucos franceses que alcançaram a final em Monte Carlo: foi em 2016, quando foi derrotado por Rafael Nadal.

Kouamé (325º) é, aos 17 anos, o jogador mais jovem dentro do top 500. A última joia do tênis francês conseguiu em Miami sua primeira vitória em um Masters 1000.

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