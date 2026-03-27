Diretor de 'Mr. Nobody Against Putin' é declarado 'agente estrangeiro'

O Ministério da Justiça da Rússia anunciou, nesta sexta-feira (27), que Pavel Talankin, diretor do documentário vencedor do Oscar "Mr. Nobody Against Putin", foi incluído no registro de "agentes estrangeiros", um rótulo utilizado pelo Kremlin para reprimir dissidentes.

Em nota, sem mencionar explicitamente o documentário, o ministério acusou Talankin, de 35 anos, de ter "disseminado informações falsas sobre decisões tomadas e políticas aplicadas pelas autoridades russas".

Cinegrafista em uma escola na pequena cidade de Karabach, nos Urais, Talankin filmou a doutrinação cada vez mais intensa dos alunos.

Opositor da guerra na Ucrânia, ele fugiu da Rússia no verão de 2024, levando consigo as imagens utilizadas no longa de 90 minutos que codirigiu com o americano David Borenstein.

No início de março, o filme ganhou o Oscar de Melhor Documentário. Pouco após a premiação, uma comissão de direitos humanos vinculada à Presidência russa o criticou por utilizar imagens de menores sem o consentimento de seus pais.

Por esta razão, um tribunal russo proibiu na quinta-feira a transmissão do documentário em três plataformas de streaming do país, destacando também elementos de propaganda negativos para o governo e o presidente russo, Vladimir Putin.

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