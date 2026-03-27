Tenista belga David Goffin vai se aposentar ao final da temporada

David Goffin, o primeiro tenista belga da história a entrar no Top 10 mundial, anunciou nesta sexta-feira (27) que vai se aposentar ao final da temporada.

O jogador de 35 anos, que alcançou seu melhor ranking quando se tornou número 7 do mundo em 2017, conquistou seis títulos no circuito da ATP e disputou outras nove finais.

"Todos estes anos dando o máximo tiveram um preço para o meu corpo", disse Goffin em um vídeo publicado nas redes sociais. "A lesão no joelho que eu sofri no ano passado teve um papel crucial na minha decisão de parar".

Profissional desde 2009 e atualmente número 156, Goffin foi fundamental quando a Bélgica foi vice-campeã da Copa Davis em 2015 e em 2017.

Após essa segunda final no tradicional torneio de equipes, Goffin disputou ao ATP Finals em Londres e derrotou Rafael Nadal e Roger Federer, antes de perder para Grigor Dimitrov.

"Dediquei tudo ao tênis e este esporte me deu muito mais do que jamais ousei imaginar", afirmou. "É isso que torna a minha decisão tão difícil".

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