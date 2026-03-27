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Santiago Bernabéu terá quadra de tênis durante o Madrid Open

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Repórter
27/03/2026 13:13

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O estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, terá uma quadra de tênis de saibro para treinos durante o Madrid Open, em abril, informaram os organizadores do torneio nesta sexta-feira (27).

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A quadra ficará disponível para jogadores e jogadoras da ATP e da WTA entre 23 e 30 de abril, período em que o Real Madrid não tem jogos no calendário como mandante.

"Levar uma quadra de saibro a um dos estádios mais icônicos do mundo cria um ponto de encontro único entre a tradição do tênis e o apelo universal de um cenário em constante evolução", destacou o Madrid Open em comunicado.

A capital espanhola recebeu pela primeira vez um jogo da NFL no Bernabéu em novembro de 2025, como parte de um plano para utilizar de forma polivalente o estádio recentemente reformado (reaberto em 2023) e aumentar suas receitas.

O Real Madrid também planejava organizar, como de costume, shows de grande porte no Bernabéu, mas foi obrigado a voltar atrás pelas reclamações sobre o ruído, depois que uma associação de moradores processou os proprietários do estádio.

O Madrid Open começa no dia 20 de abril e vai até 3 de maio, na Caja Mágica, no sul da cidade.

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rbs/pm/meb/cb/jc

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