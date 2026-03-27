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Lucro da gigante chinesa de veículos elétricos BYD cai 19% em 2025

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AFP
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Repórter
27/03/2026 11:53

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A gigante chinesa de veículos elétricos BYD informou nesta sexta-feira(27) que seu lucro líquido anual caiu 19% em 2025 em comparação com o ano anterior, em meio a um cenário econômico caracterizado por um consumo interno fraco. 

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O lucro líquido atribuível aos acionistas da BYD totalizou 32,6 bilhões de yuans (R$ 24,5 bilhões na cotação atual) no ano passado, uma queda em relação aos 40,3 bilhões de yuans (R$ 30,33 bilhões) registrados em 2024, afirmou a empresa em um comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong. 

A BYD (acrônimo para "Build Your Dreams" — Construa Seus Sonhos) consolidou-se como a líder incontestável no competitivo mercado de veículos elétricos da China — o maior do mundo. 

A indústria chinesa de veículos elétricos é líder global, mas o mercado doméstico tem pressionado a lucratividade das empresas; consequentemente, muitas companhias — incluindo a BYD — voltaram seu foco para os mercados externos. 

O controle regulatório também está em ascensão: em maio, um grupo do setor repreendeu os fabricantes chineses por alimentarem uma guerra de preços, apenas uma semana após a BYD anunciar descontos. 

No ano passado, a BYD registrou receitas de 804 bilhões de yuans (R$ 606 bilhões), um aumento modesto de 3,5% em comparação com 2024. 

Em 2024, sua receita anual superou a de sua rival americana, a Tesla, e ultrapassou a marca simbólica de US$ 100 bilhões (R$523 bilhões). 

Enquanto isso, a expansão internacional da BYD ganha força. 

Em setembro, a empresa vendeu mais de 13.000 unidades nos países da União Europeia — um aumento de 272,1% em relação ao mesmo período do ano anterior —, segundo um relatório da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.

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mya/lga/ahg/erl/jc/aa

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