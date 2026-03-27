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Bombardeios atingem usinas siderúrgicas no Irã

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AFP
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Repórter
27/03/2026 11:07

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Bombardeios dos Estados Unidos e de Israel atingiram nesta sexta-feira (27) duas importantes usinas siderúrgicas no Irã, informou a imprensa iraniana.

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"Há poucos minutos, o inimigo americano-sionista atacou a siderúrgica de Khuzestan (sudoeste do Irã) e a siderúrgica de Mobarakeh, em Isfahan (centro do Irã), em dois ataques separados", informou a agência de notícias Fars. O canal estatal IRIB também noticiou os bombardeios.

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bur/seb/anb/pb/ahg/fp/jc

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