Bombardeios atingem usinas siderúrgicas no Irã

Bombardeios dos Estados Unidos e de Israel atingiram nesta sexta-feira (27) duas importantes usinas siderúrgicas no Irã, informou a imprensa iraniana.

"Há poucos minutos, o inimigo americano-sionista atacou a siderúrgica de Khuzestan (sudoeste do Irã) e a siderúrgica de Mobarakeh, em Isfahan (centro do Irã), em dois ataques separados", informou a agência de notícias Fars. O canal estatal IRIB também noticiou os bombardeios.

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