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ONU alerta para risco real de 'catástrofe humanitária' no Líbano

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AFP
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Repórter
27/03/2026 10:22

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Após quase um mês de guerra no Oriente Médio, o Líbano enfrenta uma profunda crise humanitária que pode transformar-se em uma catástrofe, alertou nesta sexta-feira (27) a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). 

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O país foi arrastado para o conflito em 2 de março, quando o movimento islamista pró-iraniano Hezbollah atacou Israel para vingar a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, no primeiro dia de ataques israelenses e americanos. 

Os militares israelenses responderam com ataques aéreos e uma ofensiva terrestre no sul do Líbano, onde buscam ocupar uma vasta área. 

Desde aquele 2 de março, mais de um milhão de pessoas — um quinto da população do Líbano — foram forçadas a fugir de suas casas. 

"A situação permanece extremamente preocupante, e o risco de uma catástrofe humanitária... é real", disse à imprensa em Genebra, a partir de Beirute, Karolina Lindholm Billing, representante da ACNUR no Líbano.

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rjm/nl/jj/dbh/eg/jc/aa

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