Itália investiga LVMH por promover cosméticos para crianças e adolescentes

A Autoridade Italiana da Concorrência (AGCM) anunciou, nesta sexta-feira (27), a abertura de uma investigação contra o gigante francês do luxo LVMH e suas marcas Sephora e Benefit Cosmetics por promoverem "o uso precoce de cosméticos para adultos entre crianças e adolescentes", incluindo cremes antienvelhecimento.

A AGCM declarou em um comunicado que está investigando "a omissão ou o caráter enganoso de informações relevantes" nas lojas físicas e online da Sephora.

Isso se refere especificamente a "avisos e precauções relativos a cosméticos não destinados a menores ou não testados neles", particularmente nas linhas Sephora Collection e Benefit Cosmetics, especificou a AGCM.

"Como a investigação está em andamento, a Sephora, a Benefit e a LVMH P&C Itália não podem fazer mais comentários neste momento; no entanto, expressam sua disposição em cooperar plenamente com as autoridades", afirmaram as empresas em um comunicado transmitido à AFP.

"Todas as empresas reafirmam seu rigoroso cumprimento das normas italianas aplicáveis", acrescentaram.

As três empresas também são suspeitas de usar "microinfluenciadores muito jovens para incitar jovens, um público particularmente vulnerável, à compra compulsiva de cosméticos", segundo a autoridade.

A promoção desses produtos (inclusive para crianças de 10 ou 12 anos) supostamente "incentivou compras compulsivas de máscaras faciais, séruns e cremes antienvelhecimento", de acordo com a AGCM, com potenciais consequências para a saúde.

Diversas marcas de cosméticos entraram no novo e lucrativo segmento pré-adolescente com máscaras hidratantes ou pós-sol e loções tônicas com desenhos de unicórnios, pandas ou cachorros.

- Crianças "não precisam de cosméticos" -

As crianças "não precisam de cosméticos, exceto produtos de higiene como pasta de dente e gel de banho, e protetor solar quando expostas ao sol", lembrou à AFP no final de 2025 Laurence Coiffard, professora de Farmácia da Universidade de Nantes, na França, especializada em cosmetologia.

O uso de produtos cosméticos por adultos, carregados de substâncias químicas, os expõe a desreguladores endócrinos e fitoestrogênios que podem alterar o desenvolvimento hormonal e aumentar o risco de desenvolver alergias de pele, segundo alguns estudos científicos, afirmou Coiffard.

Além disso, esses produtos "perpetuam um certo padrão de beleza" ao normalizar o uso de uma série de tratamentos estéticos, "que são muito caros e demorados", enfatizou a pesquisadora americana Molly Hales, da Universidade Northwestern, em Chicago.

Junto com sua colega Sarah Rigali, Hales se passou por uma garota de 13 anos no TikTok durante meses como parte de um estudo publicado em 2025. Os vídeos mostravam, em média, seis produtos, geralmente cremes antienvelhecimento voltados para adultos, com um preço médio de 145 euros (cerca de 875 reais).

Lojas da Sephora e do grupo LVMH foram alvo de buscas na Itália na quinta-feira, segundo a AGCM. Essas investigações podem resultar em fortes multas.

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