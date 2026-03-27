Banco da Espanha teme 'desaceleração significativa' da economia pela guerra no Oriente Médio
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O Banco da Espanha alertou, nesta sexta-feira (27), que a guerra no Oriente Médio pode causar uma "desaceleração significativa" na economia espanhola, uma das mais dinâmicas da Europa.
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"O cenário central prevê uma desaceleração significativa no ritmo de expansão econômica, que será condicionada por um contexto internacional marcado pelo conflito", afirmou o Banco da Espanha em seu relatório.
No entanto, a previsão para 2026 é um décimo de ponto percentual superior aos 2,2% previstos em dezembro, graças ao crescimento "elevado" contínuo no primeiro trimestre, "entre 0,5% e 0,6%", segundo a instituição monetária sediada em Madri.
Mas o Banco da Espanha revisou para baixo sua previsão para 2027, de 1,9% para 1,7%.
A Espanha, quarta maior economia da zona do euro, registrou crescimento de 2,8% em 2025, confirmando seu dinamismo.
A guerra que começou em 28 de fevereiro com os ataques dos EUA e de Israel contra o Irã "elevou os preços das commodities energéticas, em meio à grande incerteza sobre sua duração e o alcance final de seus efeitos econômicos", afirmou o relatório.
"O ataque ao Irã também pode interromper a tendência de moderação da inflação global", continuou.
Na Espanha, o aumento dos preços pode chegar a 3% este ano, segundo o Banco Central, em comparação com os 2,1% previstos anteriormente, devido ao aumento dos custos de energia nas últimas semanas.
Para mitigar o impacto econômico da guerra, o Parlamento espanhol aprovou na quinta-feira um pacote anticrise de 5 bilhões de euros (R$ 30 bilhões) proposto pelo governo do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, que inclui uma "redução drástica" nos impostos sobre energia.
"Na última semana, os preços dos combustíveis caíram devido à implementação das medidas fiscais, embora continuem sofrendo pressão dos preços internacionais", afirmou o Ministério da Economia espanhol nesta sexta-feira.
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