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Ucrânia e Arábia Saudita assinam acordo de defesa aérea

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AFP
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Repórter
27/03/2026 08:49

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Ucrânia e Arábia Saudita assinaram um acordo de cooperação que permitirá a Kiev compartilhar sua experiência na defesa contra ataques de drones Shahed, de fabricação iraniana, disse um alto funcionário à AFP nesta sexta-feira. 

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"O objetivo do acordo é que a Ucrânia os ajude a desenvolver os componentes de defesa aérea necessários que lhes faltam atualmente", a fim de "combater os Shaheds e outros drones", especificou o funcionário. 

O documento foi assinado na quinta-feira, durante uma visita do presidente ucraniano Volodimir Zelensky à cidade saudita de Jidá, observou outro alto funcionário à AFP. 

Zelensky anunciou nas redes sociais a assinatura de um "acordo importante" referente à cooperação "em matéria de defesa" entre os dois países. 

Desde o início da invasão russa em 2022, "os ucranianos vêm se defendendo contra exatamente os mesmos bombardeios terroristas, mísseis balísticos e drones que o regime iraniano está atualmente lançando no Oriente Médio e na região do Golfo", observou Zelensky. 

A Ucrânia desenvolveu uma série de sistemas de defesa de baixo custo e altamente eficazes, incluindo interceptadores de drones Shaded. 

Essa expertise é altamente requisitada pelos países do Golfo, que atualmente são alvo desse mesmo modelo de drones lançado pelo Irã em retaliação aos bombardeios israelenses-americanos.

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bur-ant-mmp/jc/ach/mda/cn/eg/meb/jc

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