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Trump proíbe empresas com políticas de diversidade em contratos com o governo

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Repórter
27/03/2026 06:07

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O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva na quinta-feira (27) para proibir empresas que fazem negócios com o governo federal dos Estados Unidos de adotar políticas internas de combate ao racismo e ao sexismo.

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A assinatura de uma ordem executiva, que entrará em vigor em 30 dias, é a ação mais recente de Trump contra as políticas de diversidade, equidade e inclusão (DEI). 

O presidente republicano e seus seguidores de extrema direita acreditam que as medidas de diversidade deixam os profissionais americanos afastados de empregos para os quais são contratadas pessoas de minorias. 

As empresas que pretendem assinar contratos com o governo federal terão que incluir nos acordos uma cláusula de sete parágrafos na qual se comprometam a "não participar em nenhuma atividade de DEI que seja racialmente discriminatória". 

"Minha administração fez um progresso significativo para acabar com a discriminação racial na sociedade americana, incluindo as chamadas atividades de 'diversidade, equidade e inclusão'", escreveu Trump na ordem. 

Ele afirmou que as políticas aumentam os custos para os empregadores, que depois os repassam ao governo federal ao apresentar propostas para contratos. 

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js/sla/lb/cr/fp

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