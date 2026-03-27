Croácia, próximo adversário do Brasil, vence Colômbia (2-1) de virada em amistoso

A Croácia, que vai enfrentar o Brasil na próxima terça-feira (31), venceu a Colômbia por 2 a 1 de virada nesta quinta-feira (26), em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 realizado em Orlando, nos Estados Unidos.

O meia-atacante Jhon Arias, que se transferiu para o Palmeiras após uma passagem discreta pelo Wolverhampton, da Inglaterra, abriu o placar para os sul-americanos logo aos dois minutos. Arias segue confirmando sua excelente fase desde que retornou ao futebol brasileiro.

A Croácia respondeu rapidamente com um gol do zagueiro Luka Vuskovic, que disparou um chute de fora da grande área. A bola desviou no zagueiro colombiano Jhon Lucumí, tornando impossível a defesa do goleiro Camilo Vargas. Em seguida, aos 42 minutos, Vargas falhou ao tentar afastar um escanteio. A bola passou por cima dele e foi cabeceada para o gol pelo atacante Igor Matanovic.

"Tiro conclusões positivas e identifico coisas a melhorar", disse o técnico da Colômbia Néstor Lorenzo na coletiva de imprensa após o jogo.

- Elogios para James -

O meio-campista colombiano James Rodríguez foi titular mais uma vez na tentativa de recuperar o ritmo de jogo, em meio a dúvidas sobre sua forma física devido à falta de tempo de jogo às vésperas do Mundial.

Ele jogou desde o apito inicial apesar de ter atuado por apenas 39 minutos neste ano por seu clube, o Minnesota United, da MLS. O capitão não iniciava uma partida como titular desde novembro, em outro jogo de sua seleção, tornando crucial acumular tempo de jogo.

O artilheiro da Copa do Mundo de 2014 goza da total confiança de Néstor Lorenzo, que o considera uma figura fundamental na formação do elenco que fará sua estreia na Copa em 17 de junho, contra o Uzbequistão.

Embora normalmente deixe sua inconsistência de lado quando veste a camisa da Colômbia, desta vez James não conseguiu causar impacto em campo e foi substituído no segundo tempo (62').

"Sei que lhe falta ritmo de jogo, mas também sei que ele trabalhou fisicamente (...) Acho que se saiu bem", elogiou Lorenzo.

O treinador escalou o que deverá ser o time titular para a Copa do Mundo, com Luis Díaz e Luis Javier Suárez no ataque.

O craque croata Luka Modric, ex-companheiro de James no Real Madrid, entrou em campo no segundo tempo.

A Croácia vai enfrentar o Brasil na terça-feira (31) no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. Os croatas eliminaram os brasileiros nas quartas de final da última Copa do Mundo, no Catar.

Já a Colômbia volta a jogar no domingo, contra a França, em Washington.

Escalações:

Colômbia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz (Santiago Arias 71'), Dávinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica (Deiver Machado 63') - Jhon Arias (Juan Quintero 71'), Richard Ríos (Gustavo Puerta 71'), James Rodríguez (cap) (Jorge Carrascal 63'), Jefferson Lerma (Kevin Castaño 64'), Luis Díaz (Andres Gómez 71') - Luis Suárez (Jhon Córdoba 71'). Técnico: Néstor Lorenzo.

Croácia: Dominik Livakovic - Martin Erlic (Kristijan Jakic 79'), Petar Sucic (Martin Baturina 62'), Luka Vuskovic, Marin Pongracic - Igor Matanovic (Petar Musa 46'), Mario Pasalic (Luka Modric 79'), Nikola Vlasic (Luka Susic 61'), Nikola Moro (Toni Fruk 83'), Ivan Perisic (cap) - Marco Pasalic (Andrej Kramaric 79'). Técnico: Zlatko Dalic.

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