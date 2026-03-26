Exército israelense diz que realizou ataques em ‘grande escala’ contra Teerã
O exército israelense informou que suas forças realizaram, na madrugada de sexta-feira (27), ataques contra "a infraestrutura" do governo iraniano na capital Teerã, quando já se completa quase um mês de guerra no Oriente Médio.
Os militares israelenses indicaram em um breve comunicado que "concluíram uma onda de ataques em grande escala direcionados contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano no coração de Teerã".
bur-ami/abs/arm/nn/ic