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Juiza suspende sanções do governo americano contra a Anthropic

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Repórter
26/03/2026 22:27

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Uma juíza federal dos Estados Unidos suspendeu as sanções do governo de Donald Trump contra a Anthropic, por considerar que as medidas, tomadas devido às reservas da empresa de inteligência artificial (IA) quanto ao uso de sua tecnologia pelo Pentágono, provavelmente violaram a legislação.

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A juíza do estado da Califórnia Rita Lin concedeu nesta quinta-feira (26) uma medida cautelar à Anthropic, criadora do chatbot Claude, e suspendeu uma diretriz presidencial de 27 de fevereiro que determinava que as agências federais deixassem de usar a tecnologia da empresa.

A decisão, à qual a AFP teve acesso, também suspende a ordem do secretário de Defesa, Pete Hegseth, para classificar a Anthropic como “um risco à rede de fornecimento” do Pentágono.

As decisões do governo Trump, que geraram uma onda de apoio do setor de tecnologia à Anthropic, ficarão suspensas por sete dias, período no qual o governo poderá apresentar um recurso por meio de um procedimento de emergência.

A juíza ressaltou que o Pentágono é livre para deixar de usar o Claude e migrar para outros fornecedores de IA.

A ruptura entre o Pentágono e a Anthropic se consumou depois que a empresa de San Francisco negou que o Claude fosse usado para vigilância em massa ou sistemas de armas totalmente autônomos.

Em audiência prévia na última terça-feira, a juíza declarou que as sanções "parecem criadas para punir a Anthropic" e provavelmente constituiriam represálias inconstitucionais, o que justificaria a sua suspensão imediata.

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bl/sst/sla/nn/cjc/ic-lb

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