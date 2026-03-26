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Trump diz que ordenará pagamento de agentes de segurança de aeroportos

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Repórter
26/03/2026 22:27

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (26) que ordenaria ao Departamento de Segurança Interna (DHS) que pagasse aos agentes responsáveis pelos controles de segurança nos aeroportos do país, onde há longas filas devido a uma paralisação orçamentária parcial no Congresso.

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Muitos funcionários da Administração de Segurança no Transporte (TSA) nos aeroportos do país estão há semanas sem receber seu salário completo, o que levou a um elevado número de faltas.

“Vou assinar uma ordem instruindo o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, a pagar imediatamente nossos agentes da TSA a fim de enfrentar essa situação de emergência e acabar rapidamente com o caos democrata nos aeroportos”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Em um país onde viajar de avião é muito comum, as imagens de filas que podem chegar a várias horas para passar pelos controles de segurança antes dos portões de embarque dominam a atenção da mídia.

Desde 14 de fevereiro, o financiamento do DHS, ao qual a TSA está subordinada, está congelado devido ao profundo desacordo entre democratas e republicanos no Congresso sobre práticas da polícia de imigração (ICE), muito questionadas pelos democratas.

O governo enviou na segunda-feira agentes do ICE para mais de uma dezena de aeroportos para ajudar os funcionários da TSA.

Trump deu a entender que recorreria a seus poderes de emergência como presidente para autorizar o pagamento ao pessoal da TSA. Porém, ainda não está claro como ele poderia fazer isso, já que a Constituição americana determina que a disposição de fundos cabe ao Congresso.

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sst/msp/mlm/cr/cjc/ic

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