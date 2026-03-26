Bolívia vence Suriname (2-1) e vai enfrentar Iraque por vaga na Copa de 2026

A Bolívia manteve vivas suas esperanças de se classificar para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (26), ao vencer o Suriname de virada na semifinal da repesagem intercontinental B, realizada no Estádio de Monterrey.

Liam van Gelderen colocou o Suriname em vantagem no início do segundo tempo (48') mas os bolivianos reagiram e viraram com gols de Moisés Paniagua (72') e Miguel Terceros (79') numa cobrança de pênalti.

Com o objetivo de retornar a uma Copa do Mundo após uma longa ausência de quase 32 anos (a última participação foi no Mundial de 1994 nos Estados Unidos), a Bolívia enfrentará o Iraque na terça-feira (31) em busca de uma vaga no Mundial da América do Norte, onde ficaria no Grupo I, ao lado de França, Senegal e Noruega.

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