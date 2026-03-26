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'Uma decisão difícil e talvez injusta', admite Tuchel sobre não convocar Alexander-Arnold

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AFP
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Repórter
26/03/2026 20:39

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O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, admitiu que a decisão de não convocar o lateral-direito Trent Alexander-Arnold para os amistosos desta data Fifa, contra Uruguai e Japão, não foi fácil.

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"É uma decisão esportiva. Difícil e, talvez, até certo ponto, injusta", disse o treinador alemão nesta quinta-feira (26), ao ser questionado sobre a ausência do jogador do Real Madrid, cuja convocação para a Copa do Mundo parece improvável, visto que Tuchel está priorizando Ben White, do Arsenal. 

"Sei que deixar de fora um jogador como o Trent gera muito burburinho. Tive uma conversa com ele e tentei explicar a situação. Ele simplesmente tem de aceitar", observou o técnico.

Ben White voltou a ser convocado para a seleção inglesa por Tuchel, após um desentendimento que o jogador teve com Steve Holland, assistente do treinador anterior, Gareth Southgate.

"Quando conversei com Ben e perguntei se ele estaria pronto para jogar por mim e pela Inglaterra, ele me disse, sem hesitação, que estava ansioso para retornar. A resposta veio em questão de segundos e foi muito positiva, até eufórica. Ele me mostrou que leva isso muito a sério", observou.

O amistoso contra o Uruguai deve proporcionar a Tuchel a oportunidade de ver em ação dois atacantes, Dominic Solanke (do Tottenham) e Dominic Calvert-Lewin (do Leeds), que parecem estar disputando a posição de reserva de luxo do atacante Harry Kane na Copa do Mundo. 

"É importante para os dois. Eles têm agora a chance de competir por uma vaga de titular e de ganhar um tempo de jogo de qualidade", afirmou Tuchel.

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kca/jdg/dr/pm/aam/cb

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