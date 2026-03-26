Dinamarca e República Tcheca vão se enfrentar numa das finais da repescagem europeia para Copa

A Dinamarca e a República Tcheca saíram vitoriosas nesta quinta-feira (26) das semifinais da repescagem da Europa para a Copa do Mundo de 2026 e vão se enfrentar na terça-feira (31) em busca de uma das quatro últimas vagas europeias para o torneio.

Após um primeiro tempo sem gols, os dinamarqueses dominaram a segunda etapa e golearam a Macedônia do Norte por 4 a 0. Os tchecos, por sua vez, se classificaram com muito mais drama, na disputa de pênaltis diante da Irlanda.

A República Tcheca contará mais uma vez com a vantagem de jogar em casa na próxima terça-feira, na final dessa repescagem. O vencedor avançará para a Copa do Mundo (de 11 de junho a 19 de julho), onde cairá no Grupo A, ao lado de México, África do Sul e Coreia do Sul.

Em Copenhague, a Dinamarca fez jus ao seu status de favorita, conquistando uma vitória tranquila por 4 a 0, graças ao meio-campista Mikkel Damsgaard (49'), a dois gols rápidos do atacante da Lazio Gustav Isaksen (58' e 59') e a Christian Norgaard, que fechou o placar aos 76 minutos de jogo.

Em Praga, a República Tcheca, que foi para o intervalo perdendo por 2 a 1, viveu momentos de apreensão antes de forçar a prorrogação e garantir sua vaga na final do playoff da Chave D, superando a Irlanda por 4 a 3 nas penalidades, em um desfecho dramático.

Nesse confronto equilibrado, o primeiro tempo foi marcado por dois pênaltis: um convertido por Troy Parrott para a Irlanda (aos 19 minutos) e outro pelo atacante do Leverkusen, Patrik Schick, para os tchecos (aos 27), este último ocorrendo pouco depois de uma falha do goleiro, que havia presenteado a Irlanda com seu segundo gol, aos 23 minutos.

O zagueiro do Wolverhampton, Ladislav Krej?í, forçou a prorrogação aos 86 minutos, levando as duas equipes a um tempo extra que terminou sem gols.

No fim, foi o pênalti cobrado por Jan Kliment, o último da sequência tcheca, que levou o estádio ao delírio.

--- Resultados da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026:

. Chave A:

País de Gales - (+) Bósnia 1 - 1 (2-4 nos pênaltis)

(+) Itália - Irlanda do Norte 2 - 0

. Chave B:

Ucrânia - (+) Suécia 1 - 3

(+) Polônia - Albânia 2 - 1

. Chave C:

Eslováquia - (+) Kosovo 3 - 4

(+) Turquia - Romênia 1 - 0

. Chave D:

(+) República Checa - Irlanda 2 - 2 (4-3 nos pênaltis)

(+) Dinamarca - Macedônia do Norte 4 - 0

(+) classificados para a final de sua respectiva Chave. O vencedor de cada uma das quatro finais garantirá uma vaga na Copa do Mundo.

-- Programação das finais da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026:

- Terça-feira (todos a 18h45 GMT):

Chave A: Bósnia - Itália

Chave B: Suécia - Polônia

Chave C: Kosovo - Turquia

Chave D: República Tcheca - Dinamarca

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