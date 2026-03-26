Suécia bate Ucrânia (3-1) e vai enfrentar Polônia por vaga na Copa do Mundo

Com um hat-trick do atacante Viktor Gyökeres, a Suécia venceu a Ucrânia por 3 a 1 nesta quinta-feira (26), em Valência, na Espanha, e vai lutar por uma vaga na Copa do Mundo de 2026 contra a Polônia em uma das finais da repescagem europeia.

Gyökeres abriu o placar logo aos seis minutos e ampliou a vantagem dos suecos no início do segundo tempo (51'), antes de sofrer o pênalti que ele mesmo bateu para fazer o terceiro (73').

Nos instantes finais, Matvii Ponomarenko marcou de cabeça o gol de honra da Ucrânia (90').

O fato curioso é que esta foi a primeira vitória da Suécia em uma campanha desastrosa nas Eliminatórias, mas deixa a equipe à beira de sua segunda participação em Copas do Mundo em 20 anos.

A seleção sueca somou apenas dois pontos nos seis jogos de seu grupo na primeira fase, no qual também estavam Suíça, Kosovo e Eslovênia, mas ganhou outra oportunidade graças ao seu desempenho na Liga das Nações da Uefa.

Os suecos retornarão a Estocolmo na próxima terça-feira para enfrentar a Polônia, que também nesta quinta-feira derrotou a Albânia por 2 a 1 em um confronto que definirá qual país avançará para a expandida Copa do Mundo, que terá com 48 seleções pela primeira vez em sua história, e será sediada pelos Estados Unidos, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho).

Em Varsóvia, a Polônia levou a melhor graças aos gols de seu capitão, Robert Lewandowski (63'), e de Piotr Zielinski (73'), virando o placar após sair atrás após Arber Hoxha abrir o placar no fim do primeiro tempo (42').

O vencedor da partida entre Suécia e Polônia estará no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia.

A Ucrânia, forçada a disputar seus jogos como mandante em campo neutro (em Valência, nesta quinta-feira) desde a invasão russa há quatro anos, lutava para elevar o moral de um país devastado pela guerra, se classificando para sua primeira Copa do Mundo desde sua estreia em 2006.

Em vez disso, sofreu a amarga decepção de mais uma derrota na repescagem, após ter ficado de fora da Copa do Catar em 2022 ao ser derrotada pelo País de Gales.

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