Gauff vence Muchova e avança pela 1ª vez à final do WTA 1000 de Miami

A tenista americana Coco Gauff, número 4 do mundo, se classificou pela primeira vez à final do WTA 1000 de Miami com uma vitória contundente sobre a tcheca Karolina Muchova (N.14) nesta quinta-feira (26).

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-1, em uma hora e 29 minutos.

A outra semifinal será disputada também nesta quinta-feira, entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, e a cazaque Elena Rybakina, número 2.

A terceira colocação no ranking da WTA será de Gauff na próxima semana. A americana precisava chegar na final para ultrapassar a polonesa Iga Swiatek, eliminada na estreia em Miami.

Criada em Delray Beach, nos arredores de Miami, Gauff, de 22 anos, será a finalista americana mais jovem do torneio desde Serena Williams, em 2003.

Muchova, que em fevereiro conquistou seu primeiro título de WTA 1000, em Doha, teve um início favorável depois de conseguir uma quebra de saque no primeiro game da partida.

No entanto, a tcheca de 29 anos facilitou o trabalho de Gauff cometendo 17 erros não forçados no primeiro set, contra sete da americana.

A jogadora da casa manteve o ritmo depois de vencer a primeira parcial e abriu 4-0 no segundo set, vencendo dez games consecutivos, antes de selar a vitória quebrando mais uma vez o serviço de Muchova.

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