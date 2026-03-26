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Líder da oposição israelense alerta para 'desastre de segurança' por falta de tropas

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Repórter
26/03/2026 17:28

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O líder da oposição israelense, Yair Lapid, alertou, nesta quinta-feira (26), para um "desastre de segurança" iminente devido à falta de tropas em um momento em que o país trava uma guerra contra o Irã e luta contra o movimento xiita Hezbollah no Líbano.

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Lapid, do partido de centro direita Yesh Atid, acusou o Executivo de Benjamin Netanyahu de ter iniciado uma guerra em múltiplas frentes "sem uma estratégia" e advertiu que o Exército está sendo empurrado para além de seus "limites".

Pouco depois, o Exército israelense afirmou que precisa de mais tropas para combater no Líbano.

Em um discurso televisionado, Lapid afirmou que "o governo deixa o exército ferido no campo de batalha". 

A imprensa israelense reportou que o chefe do Estado-Maior de Israel, tenente-general Eyal Zamir, fez a mesma advertência ao gabinete de segurança na quarta-feira.

"O governo está enviando o exército para uma guerra em múltiplas frentes, sem uma estratégia, sem os meios necessários e com muito poucos soldados", afirmou Lapid em um dia em que Israel reportou dois soldados mortos no Líbano.

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glp-mj-jd/jsa/an/erl/mvv/am

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