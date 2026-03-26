Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Petróleo Brent beira os US$ 110 impulsionado por sinais contraditórios de Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/03/2026 17:07

compartilhe

SIGA

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (26), impulsionados por sinais contraditórios do presidente Donald Trump sobre o desfecho da guerra contra o Irã e por temores de perturbações no Mar Vermelho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O barril da referência americana West Texas Intermediate (WTI), para entrega em maio, fechou com alta de 4,61%, a 94,48 dólares.

O Brent do Mar do Norte, para o mesmo mês, avançou 5,66% na sessão, encerrando a 108,01 dólares por barril, chegando inclusive a tocar os 110 dólares pela primeira vez desde sua queda na segunda-feira.

"O mercado dava sinais de se acalmar, favorecido pelo anúncio de que o Irã estava estudando (o plano americano), mas então o presidente Trump indicou que poderia não fazer concessões", comentou Phil Flynn, da Price Futures Group. "E os preços voltaram a subir."

"Hoje li uma notícia dizendo que estou desesperado para fechar um acordo", disse Donald Trump à margem de uma reunião de seu gabinete na Casa Branca, nesta quinta-feira. "É exatamente o contrário. Não me importa", afirmou.

Mais cedo, em sua rede social, Trump havia demonstrado certa impaciência ao alertar os líderes iranianos de que "é melhor levar isso a sério rapidamente antes que seja tarde demais".

Segundo Phil Flynn, o mercado também "ficou nervoso depois que o Irã ameaçou fechar a segunda rota mais importante do mundo" para o fluxo de petróleo.

Uma fonte militar também informou à agência Tasnim que, em caso de uma invasão terrestre, Teerã poderia abrir "uma nova frente" no estreito de Bab el-Mandeb, ponto de acesso ao Mar Vermelho e ao Canal de Suez.

A região já foi alvo de ataques dos rebeldes huthis do Iêmen, aliados do Irã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tu/elm/cjc/nn/am

Tópicos relacionados:

energia eua fechamento precos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay