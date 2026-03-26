Rubio diz antes de cúpula que reabertura de Ormuz é 'do interesse' do G7

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou nesta quinta-feira (26) que os países do G7 deveriam ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã, porque isso é "do seu interesse".

"É do seu interesse ajudar [...], corresponde ao seu interesse nacional", disse o secretário de Estado, questionado pouco antes de sua partida para a França, onde na sexta-feira deverá participar de uma reunião com seus pares do G7.

Trata-se de sua primeira viagem ao exterior desde que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã em 28 de fevereiro.

Rubio, que faltou ao primeiro dia do G7 na quinta-feira, falou em "progressos" nas conversas com o Irã, mas recusou-se a especular sobre o desfecho. "Estão circulando mensagens por meio de países intermediários e houve avanços", limitou-se a dizer.

Os demais membros do G7 - Alemanha, Canadá, Reino Unido, França, Itália e Japão - deixaram claro nesta quinta seu desejo de encontrar uma saída diplomática para a ofensiva militar americana-israelense contra o Irã, que tem repercussões econômicas mundiais devido ao quase bloqueio do Estreito de Ormuz por parte de Teerã há quase um mês.

O presidente americano, Donald Trump, assegurou, nesta quinta, que o Irã tem mais vontade do que ele de negociar para pôr fim à guerra, ao mesmo tempo que sustentava que a operação militar estava "extremamente" adiantada em relação ao cronograma inicial. Também reiterou suas duras críticas contra a Otan.

Rubio ressaltou durante a reunião do gabinete ministerial que os aliados dos Estados Unidos deveriam estar "agradecidos" ao presidente por ter iniciado essa operação militar, realizada em coordenação com Israel.

"O presidente não presta serviço apenas aos Estados Unidos e ao nosso povo. É para o bem do mundo inteiro", afirmou o secretário de Estado americano.

Os debates dos ministros das Relações Exteriores do G7 ocorrem na Abadia de Vaux-de-Cernay, perto de Rambouillet, a cerca de 50 quilômetros de Paris.

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