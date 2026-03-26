Espanha vai enfrentar Peru em Puebla, em seu último amistoso antes da Copa do Mundo

A Espanha, uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026 (de 11 de junho a 19 de julho), anunciou nesta quinta-feira (26) que seu último amistoso de preparação para o torneio será contra o Peru, no dia 8 de junho, em Puebla, no México.

"O Estádio Cuauhtémoc será o palco do último teste que a Espanha realizará, após chegar ao continente americano e antes do início do Mundial. Apenas sete dias antes da estreia na Copa do Mundo da Fifa de 2026, a seleção espanhola visitará o México para enfrentar a seleção peruana", afirmou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em seu comunicado.

'La Roja' está atualmente concentrada para a disputa de dois jogos preparatórios: um nesta sexta-feira, contra a Sérvia, em Villarreal — partida incluída no calendário para substituir o jogo originalmente planejado contra a Argentina, em Doha, que seria a 'Finalíssima', mas acabou sendo cancelado — e outro na próxima terça-feira, contra o Egito, em Cornellà (perto de Barcelona).

Como parte de sua preparação para a Copa do Mundo, a Espanha agendou um amistoso em seu território — previsto, segundo informações, para o dia 4 de junho, no Estádio Riazor, em La Coruña (Galícia, no noroeste do país), contra o Iraque.

O confronto contra o Peru, seleção que não conseguiu se classificar para o Mundial, servirá como ensaio geral (apresentado como "o teste final" entre os amistosos) para o elenco de Luis de la Fuente, que estabelecerá seu quartel-general para o torneio em Chattanooga, no Tennessee.

Espanha e Peru já se enfrentaram em três ocasiões, com a equipe europeia vencendo os três encontros. O mais recente foi um amistoso realizado em maio de 2008, em Huelva (Andaluzia), no qual a Espanha venceu por 2 a 1. Essa partida serviu como preâmbulo para a Eurocopa, torneio no qual a equipe — então comandada por Luis Aragonés — acabaria conquistando o título.

A seleção espanhola fará sua estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde, no dia 15 de junho (segunda-feira), em Atlanta, nos Estados Unidos. Integrante do Grupo H, a equipe também vai enfrentar a Arábia Saudita no dia 21 de junho (domingo), também em Atlanta, e o Uruguai em 26 de junho (sexta-feira), em Guadalajara, no México.

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