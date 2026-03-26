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Turquia vence Romênia (1-0) e avança na repescagem europeia para Copa do Mundo

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Repórter
26/03/2026 16:19

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A Turquia venceu a Romênia por 1 a 0 nesta quinta-feira (26), em Istambul, e se classificou para uma das finais da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026, contra Eslováquia ou Kosovo.

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Jogando em casa, a seleção turca teve alguns momentos de apreensão, mas conseguiu manter a vantagem estabelecida no início do segundo tempo pelo gol do lateral-esquerdo Ferdi Kadioglu (53'), com assistência do jovem meia do Real Madrid Arda Güler.

Os turcos visitarão eslovacos ou kosovares, que se enfrentam ainda nesta quinta-feira, na final da "Chave C" da repescagem europeia. O vencedor desse confronto garante vaga na Copa do Mundo deste ano.

A Turquia não participa do Mundial desde a edição de 2002, na qual foi eliminada pelo Brasil na semifinal e terminou com a terceira colocação.

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gag/bm/cb

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