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Sinner bate Tiafoe e vai à semifinal do Masters 1000 de Miami

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Repórter
26/03/2026 16:07

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Sem perder um único set até aqui no torneio, o tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, avançou à semifinal do Masters 1000 de Miami com mais uma vitória contundente nesta quinta-feira (26), sobre o americano Frances Tiafoe (N.20).

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Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-2, em apenas uma hora e 11 minutos.

Desde o primeiro game, no qual quebrou o saque de Tiafoe, o italiano exibiu um tênis avassalador, disparando 14 aces (em comparação aos quatro do adversário) e não cedendo um único break point.

Campeão do Masters 1000 de Indian Wells há 11 dias, Sinner está a apenas duas vitórias de conquistar o 'Sunshine Double', um feito que ninguém no tênis masculino alcança desde Roger Federer, em 2017.

Na sexta-feira, Sinner vai enfrentar por uma vaga na decisão do torneio o vencedor do último confronto de quartas de final, entre o alemão Alexander Zverev (N.4) e o argentino Francisco Cerúndolo (N.19).

A outra semifinal será disputada entre o tcheco Jiri Lehecka (N.22) e o francês Arthur Fils (N.31).

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gbv/ma/cb/am

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