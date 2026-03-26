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Trump diz que Irã permitiu a passagem de dez petroleiros por Ormuz como um 'presente'

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AFP
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Repórter
26/03/2026 13:09

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O Irã permitiu a passagem de dez petroleiros pelo estratégico Estreito de Ormuz como um "presente" aos Estados Unidos, para demonstrar que estava falando sério sobre as negociações para o fim da guerra, disse o presidente americano, Donald Trump, nesta quinta-feira (26). 

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Trump havia mencionado de forma enigmática um "presente" iraniano caro no início da semana. 

Questionado por repórteres na Casa Branca, Trump disse que o Irã permitiu a passagem de oito "grandes petroleiros" pelo estreito no início da semana, seguidos por mais dois posteriormente.

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dk-jz/mr/aa

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